الحوثيون يحتجزون أميركياً في صنعاء

أعلنت مصادر محلية إن الانقلابيين الحوثيين احتجزوا مواطنا أميركيا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأضافا أن سبب احتجازه غير واضح.

وقال اثنان من زملاء الأميركي المحتجز إنه يعمل لدى شركة صافر اليمنية للنفط واحتجز بعد أن اصطحب أبناءه إلى المدرسة وأضافا إنه متزوج من يمنية ويقيم في اليمن منذ عدة سنوات.

ويسيطر الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران على أغلب شمال اليمن بما في ذلك صنعاء ويقاتلون قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.