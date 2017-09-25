دولياتالاثنين 25 أيلول 2017 الحوثيون يحتجزون أميركياً في صنعاء أعلنت مصادر محلية إن الانقلابيين الحوثيين احتجزوا مواطنا أميركيا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأضافا أن سبب احتجازه غير واضح. وقال اثنان من زملاء الأميركي المحتجز إنه يعمل لدى شركة صافر اليمنية للنفط واحتجز بعد أن اصطحب أبناءه إلى المدرسة وأضافا إنه متزوج من يمنية ويقيم في اليمن منذ عدة سنوات. ويسيطر الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران على أغلب شمال اليمن بما في ذلك صنعاء ويقاتلون قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية. كلمات مفتاحية: الحوثيونالمصدر: Sky News