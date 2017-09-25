ريفي مهنئاً السعودية بعيدها الوطني: حان وقت مواجهة المشروع الإيراني

أكد اللواء أشرف ريفي وقوف “الشعب اللبناني إلى جانب المملكة العربية السعودية في إزدهارها وتقدمها وتصدِّيها للإرهاب والمد الإيراني في الدول العربية”.

وأضاف ريفي خلال مشاركته في الإحتفال الذي أقامه القائم بأعمال سفارة السعودية في بيروت الوزير المفوَّض وليد البخاري لمناسبة العيد الوطني السعودي: “نحن والمملكة العربية السعودية في خندقٍ واحد لمواجهة الإرهاب والمد الإيراني الذي يساهم مباشرةً أو بطريقةٍ غير مباشرة في تعزيز الإرهاب والفوضى في المنطقة”.

وقال: “لا شك أنه لا بدّ من مواجهة المشروع الإيراني، والتريُّث في الفترة السابقة كان كصبر حليم، إنما اليوم يجب مواجهة هذا المد”، معتبراً أن “قول الوزير ثامر السبهان كان واضحاً، إمّا أن نكون مع المشروع الإيراني أو معه، إما مع المشروع العربي أو ضده، ونحن منذ اليوم الأول كنا نطالب بضرورة مواجهة المشروع الإيراني لأننا نعرف مدى الضرر الذي يُحدثه في نسيح الدول العربية والنسيج اللبناني”.

وختم اللواء ريفي: “نحن في خط الأول ولطالما كنا في هذا الخط، واليوم أؤكد إنني في هذا الخط، لطالما دعوت إلى ضرورة مواجهة المشروع الإيراني، وأعتقد أنه حان الوقت للتصدي له”.