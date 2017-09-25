ريفي يزور خيمة أهالي العسكريين الشهداء: نقف الى جانبهم حتى تحقيق العدالة

لفت الوزير السابق اللواء أشرف ريفي خلال زيارته ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون خيمة أهالي العسكريين الشهداء، إلى ضرورة الوقوف وقفة تضامنية مع أهالي الشهداء العسكريين في ملف أبنائهم، لافتا الى أن العدالة في لبنان هي عدالة واحدة لكل الشهداء.

وقال: “الدولة التي تحترم مؤسساتها تحترم شهداءها. نحن لنا كامل الثقة بالأجهزة الأمنية وثقتنا كبيرة بالجيش كمؤسسة وطنية عليا، ونعتبر قضية الحقيقة والعدالة هي قضية وطنية بامتياز”.