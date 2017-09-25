ريفي: سلاح “حزب الله” ليس شرعياً والقضية لا تزال حية فينا

شدد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على أن “معركتنا الأساسية هي أن تحكمنا الدولة وأن نحافظ على سيادتها”، مشيراً إلى أن “أي سلاح غير شرعي سواء إعتبر موقتاً أو سواه، لن نقبل به، ونحن أمام معركة تاريخية”. وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”: “نحن سياديون وننضوي تحت عنوان 14 آذار. للأسف بعض القوى تساهلت لكننا لا نعطي أي تبرير لأي سلاح غير شرعي”، مؤكداً أن “سلاح “حزب الله” ليس شرعياً، والسياديون لم ينتهوا، والشعب اللبناني شعب سيادي رغم خيبة أمله من بعض القوى، لكن القضية لا تزال حية فينا وفيهم”.

وتابع اللواء ريفي: “نحن كقيادات سنبقى على ثوابتنا، وكان لدينا الجرأة أن نقول لهم أنتم تذهبون في طريق خاطىء، ونحن اليوم نرى ما هو ثمن هذه الأخطاء”.

وعلَّق على زيارات عدد من الوزراء إلى سوريا ولقاء الوزير جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، معتبرا أن “هذه الزيارات هي إستكمال لمحاولات التطبيع مع النظام السوري المجرم الذي أثبت القضاء اللبناني أنه أرسل مع ميشال سماحة 24 عبوة ناسفة”.

من جهة ثانية، قال اللواء ريفي: “هناك إجماع لبناني شامل على رفض التوطين وللنازحين حقّ العودة ونحن معهم، وعندما تنتهي الحرب ويصبح هناك ضمانات دولية، يجب أن يعودوا إلى بلادهم”.