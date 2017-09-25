العثور على 17 جثة في مقبرة جماعية في بورما

عثر على 17 جثة جديدة في مقبرة جماعية في غرب بورما الذي شهد اعمال عنف بين جيش بورما ومسلحين من الروهينغا.

واكد المتحدث باسم الحكومة زاو هيتاي الخبر من دون ان يحدد ما اذا كانت الجثث لافراد من الهندوس.

وكان الجيش البورمي اعلن الأحد اكتشاف مقبرة جماعية تضم 28 جثة قال انها تعود الى أشخاص قتلوا بايدي “ارهابيين مسلمين روهينغا”.”.

واكتشفت المقبرة قرب كا مونغ سيخ في منطقة مونغداو في ويلاة راخين التي شهدت اعمال عنف بين الجيش البورمي وعناصر من حركة تمرد من الروهينغا.

وهي المرة الاولى التي يعلن فيها عن العثور على مقبرة جماعية منذ 25 آب 2017 تاريخ اندلاع النزاع مع هجوم مسلحين روهينغا على مراكو للشرطة البورمية.

وادت اعمال العنف الى تهجير اكثر من 435 الفا من افراد اقلية الروهينغا المسلمة، بحسب الامم المتحدة التي رأت أن الامر يتعلق بـ”تطهير عرقي”.