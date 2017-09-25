فرنسا تكشف عن خطة استثمارية بقيمة 57 مليار يورو

كشفت الحكومة الفرنسية “خطتها الاستثمارية” التي وعد بها الرئيس ايمانويل ماكرون وتبلغ قيمتها 57 مليار يورو خلال فترة خمس سنوات وابرز اولوياتها البيئة والتحول الرقمي في دوائر الدولة والتدريب المهني.

وتبلغ قيمة الاعتمادات الجديدة 45 مليار يورو بعدما كانت الحكومة اعلنت عن الباقي في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب: “نريد اعطاء القوة والرؤية لاولوياتنا الاستثمارية الكبيرة”.

وتضع الحكومة على رأس أولوياتها مسالة البيئة مع 20 مليار يورو. واوضح فيليب ان هذا الموضوع يشكل استمرارية لخطة المناخ التي قدمها وزير الدولة نيكولا هولو في أول تموز.

وأعلن أنه سيتم تخصيص سبعة مليارات يورو لتطوير الطاقات المتجددة وتسعة مليارات يورو لزيادة التجديد الحراري في المباني، فيما سيستخدم مبلغ 15 مليار يورو لبناء مجتمع من المهارات، عبر تدريب مليون عاطل عن العمل ذوي مهارات متدنية بالإضافة الى مليون شاب لم يكملوا دراستهم.

وأشار فيليب إلى أن الاجراءات الأولى سيتم تمويلها من ميزانية عام 2018 أي اعتبارا من أول كانون الثاني.