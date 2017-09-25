قائد الجيش إلى الولايات المتحدة لطلب أسلحة

علمت “السياسة” أن زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة المقررة هذا الأسبوع، ستركز على البحث في الاستمرار في دعم الجيش اللبناني بالأسلحة المتطورة والنوعية، بعد الانتصارات التي حققها على الجماعات الإرهابية في الجرود الشرقية، حيث سيحمل العماد عون معه برنامجاً بحاجات الجيش المطلوبة في حربه على الارهاب، في ظل الخشية من الخلايا الإرهابية التي قد تتحرك في أي لحظة.

وعلم أنه ستتبع زيارة عون إلى الولايات المتحدة، زيارات يقوم بها ضباط أميركيون للوقوف على احتياجات الجيش، وتنسيق المساعدات التي يحتاجها ليكون قادراً على حماية السيادة اللبنانية.