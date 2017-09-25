النتائج النهائية للانتخابات الالمانية: ولاية رابعة لميركل واختراق لليمين القومي

صدرت صباح الإثنين النتائج النهائية للانتخابات الألمانية، مشيرة إلى فوز أدنى من التوقعات للمحافظين بزعامة المستشارة انجيلا ميركل التي حصلت بذلك على ولاية رابعة، وإلى اختراق لليمين القومي.

وسيتم تجديد ولاية ميركل مستشارة لألمانيا في عملية تصويت تجري في مجلس النواب بعد تشكيل ائتلاف يحظى بالغالبية فيه. غير أن مفاوضات تشكيل الغالبية التي يبدو أنها ستكون صعبة بين الديموقراطيين والليبراليين والبيئيين قد تستمر حتى كانون الأول.

وسيضم المجلس المقبل عددا قياسيا من النواب يبلغ 709، بالمقارنة مع 630 في المجلس الحالي، وهي زيادة مردها نظام الانتخابات النسبي المعقد في المانيا والذي يقود بانتظام إلى إعادة توزيع مقاعد إضافية على جميع الأحزاب الممثلة.