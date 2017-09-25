الخوري التقى وفدا من جائزة الاكاديمية العربية وتسلم دعوة لاطلاق طابع زلفا شمعون

إستقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة وفدا من “الهيئة الإدارية” في “جائزة الأكاديمية العربية” برئاسة رئيسها الإعلامي والتربوي رزق الله الحلو، وحضور الدكتورة مهى جرجور، نوف البشراوي الحلو، سانزينيا عون، رنين الشيخ قيس كيروز ووليد جمعة.

واستمع الوزير الخوري من الحلو إلى “نشاطات الجمعية وبخاصة فعاليات الموسم الثالث من مباريات “جائزة الأكاديمية العربية” التي ستطلق مع بداية العام الدراسي بالتعاون مع 77 مدرسة من مختلف المناطق اللبنانية. وتتضمن الشعر والموسيقى والاغنية. وستعلن النتائج في ايار 2018، على أن تجرى برعاية الوزارة وتحت مظلتها”.

وأبدى الخوري ترحيبه بأنشطة “جائزة الأكاديمية العربية”، معربا عن تقديره لها. كما وأعطى توجيهاته لحسن تنفيذها برعاية وزارة الثقافة، مشددا على أن تتضمن لجنة الحكم في مباريات الموسم الجديد ممثلين عن الوزارة.

وكان الحلو استهل اللقاء بتوجيه كلمة إلى الوزير الخوري قال فيها: “في خضم انشغال لبنان والعالم أجمع بمحاربة الإرهاب، وانكبابنا في الوطن – الرسالة على تعميم ثقافة السلام، جئنا إليك يا معالي الدكتور… لنعرض عليك الموسم الثالث من مباريات جائزة الأكاديمية التي تطرح على متعلمي المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة إشكالية “نشر ثقافة السلام انطلاقا من وطن السلام لبنان”. على أن يكون التعبير انطلاقا من الكلمة والرسم والأغنية. وإن بركة وزارة الثقافة، وهي إحدى الوزارات المعنية بعملنا التطوعي – التربوي – الثقافي، تمدنا بالدافع المعنوي – وربما أكثر – لمتابعة عملنا”.

من جهة ثانية التقى الوزير الخوري السيد غبريال شمعون الذي سلمه دعوة لحضور حفل اطلاق الطابع البريدي التذكاري في متحف سرسق، تكريما للسيدة زلفا شمعون ارملة رئيس الجمهورية الراحل كميل نمر شمعون.