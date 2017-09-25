وجرى التصويت في الاستفتاء الذي تجريه السلطات الكردية في شمال العراق، في ظل ضغوط تمارسها بغداد وتهديدات تركيا وإيران وتحذيرات دولية من أن الخطوة الكردية من شأنها أن تشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 75 بالمئة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

من جانبه دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي اهالي المحافظة الالتزام بتعليمات اللجان الامنية وعدم التعبير عن الابتهاج والفرح باطلاق العيارات النارية.

كما دعا المواطنين الاكراد احترام باقي المكونات في كركوك وخصوصا التركمان .

وفي نفس السياق قال الناطق باسم شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل في تصريح صحفي أنه تم فرض حظر التجوال للمركبات في المحافظة حتى إشعار آخر بأمر من إدارة المحافظة وقيادة الشرطة فيها.