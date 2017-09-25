وقالت الوزارة في بيان، إن “رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي أعلن عن بدء مناورات عسكرية واسعة عراقية تركية على الحدود المشتركة بين البلدين”.

وكان رئيس الوزراء التركي علي يلدريم اعلن،في وقت سابق، أن ضباطا وجنود عراقيين سيشاركون في مناورات تركية عند الحدود العراقية.

وينسق البلدان إجراءات ضد إقليم كردستان بشمال العراق ردا على استفتاء غير ملزم على الانفصال نظمته حكومة الإقليم.