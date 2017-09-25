أوغاسابيان هنأ بيرلا الحلو: نتطلع إلى التعاون لتحقيق استراتيجية المساواة

هنأ وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان الشابة بيرلا الحلو لفوزها بلقب ملكة جمال “بلد الجمال والثقافة والإنسانية لبنان – للعام 2017”. ونوه باختيار الملكة الجديدة قضية تعزيز حقوق المرأة في لبنان لتعمل عليها في خلال سنة تتويجها.

وأكد أوغاسابيان في بيان أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تتطلع إلى التعاون مع الملكة بيرلا الحلو في مجال تعزيز حقوق المرأة، ما سيشكل فرصة مهمة ومتقدمة لتحقيق المزيد من الخطوات المؤثرة في مسيرة دعم المرأة اللبنانية، وتحسين موقعها ومضاعفة فرصها على الصعد كافة وتحقيق ما وضعناه من استراتيجية لإرساء المساواة الحقيقية، ما سينعكس إيجابًا ومزيدًا من التقدم والإستقرار على المجتمع اللبناني برمته.