بارزاني يدلي بصوته وترحيل العائلات الرافضة للتصويت على الاستفتاء

كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية التابعة لإقليم كردستان العراق مارست ضغوطاً كبيرة على العوائل النازحة إلى كركوك من أجل التصويت لصالح الاستفتاء أو مغادرة كركوك، في وقت أدلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بصوته.

ونقل المرصد شهادات مرحلين أفادوا فيها بأنه جرى سحب الأوراق الثبوتية من بعضهم، مشيراً إلى أن أكثر من 250 عائلة خرجت خلال اليومين الماضيين من محافظة كركوك بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء والخروج بتظاهرة مؤيدة لمحافظها نجم الدين كريم، الذي صوت مجلس النواب العراقي في 14 أيلول على إقالته.

وبدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان شمال العراق، الاثنين، على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.