الجيش: 7 طائرات حربية واستطلاع معادية خرقت الاجواء اللبنانية

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 10:10 من صباح اليوم، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، زحلة، المتن وبعبدا، ثم غادرت الأجواء الساعة 17.15 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 14:35، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15:10 من فوق بلدة علما الشعب.

كما خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 23:50 من يوم أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء صباح اليوم الساعة 7:25 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 7:45، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق زحلة، المتن وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11:05 من فوق بلدة عيترون.

وعند الساعة 9:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10:10 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.