تدابير سير في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة – اعتباراً من تاريخ 25/9/2017 ولغاية تاريخ 5/10/2017، يومياً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي – بتخطيط الطريق عند عدد من التقاطعات ضمن العاصمة بيروت، وذلك على الشكل التالي: تقاطع القاعدة البحرية / مدخل المرفأ.(من 25/9/2017 لغاية 28/9/2017)، وتقاطع فوش (من 29/9/2017 لغاية 1/10/2017)، وتقاطع البطريرك الحويّك / مجيد ارسلان (من 2/10/2017 لغاية 3/10/2017) وتقاطع اللمبي (من 4/10/2017 لغاية 5/10/2017) وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد فقط من كل تقاطع مذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.