إنتحل صفة أمنية لسرقة مبلغ مالي

أوقفت شعبة المعلومات المدعو م. أ. (مواليد عام 1988، لبناني) في النبطية بعد إنتحاله صفة أمنية، وابتزاز المدعو م. ف. (مواليد عام 1998) الذي كان برفقة إحدى الفتيات على متن سيارته، على طريق فرعية، فأرغمه على سحب مبلغ (350 الف ل. ل.) من صراف آلي بواسطة بطاقته المصرفية، لقاء تركه والفتاة بحال سبيلهما.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم تسليمه مع المضبوط إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.