موسكو: واشنطن قد تتدخل بانتخابات روسيا الرئاسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن الخارجية الروسية لا تستثني قيام واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الروسية بتمويل حملات احتجاج في روسيا.

وأضاف ريابكوف: “لا نستثني أن تحاول واشنطن إرسال جزء من الأموال لدعم حملات احتجاج في روسيا”، مشيرا إلى أن الخارجية تراقب هذا الوضع، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء روسية

وأردف ريابكوف: “بشكل عام من المتوقع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أن تزداد تلك المحاولات”.