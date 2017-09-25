بوتين ونزاربايف يؤكدان أن مفاوضات أستانا تساعد على تخفيف المواجهة في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف على أهمية مفاوضات أستانا في تسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية الاثنين أن المحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين تناولت، “الآفاق المستقبلية للتسوية السلمية في سوريا في إطار الاجتماع الدولي السادس حول سوريا الذي عقد في أستانا في 14-15 أيلول الحالي”.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أن “إطار أستانا أثبت فعاليته، ويساعد على تخفيف حدة المواجهة وتحسين الوضع الإنساني في سوريا”.

من جهة أخرى بحث بوتين ونزاربايف خلال المكالمة بعض القضايا الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مسائل تعزيز التكامل والاتصالات المقبلة.