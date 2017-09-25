الحريري: الاولوية لاقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر الإثنين في السراي الحكومي رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي إعتبر بعد اللقاء أن دعوة الحريري لرعاية افتتاح اكاديمية بيروت للطيران ومركز طيران الشرق الاوسط للتدريب في مطار رفيق الحريري الدولي والذي يعتبر من اهم مراكز التدريب العالمية شرف، خصوصًا أن العمل عليه إستغرق سنوات طويلة، وأضاف: “اخترنا تاريخ الافتتاح ان يكون الاول من تشرين الثاني والذي يصادف يوم ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

واستقبل الحريري النائب بهية الحريري وعرض معها الاوضاع العامة، كما التقى وفدًا من مؤسسة “ميريل لينش” تحدث باسمه جان ميشال صليبا مشيرًتا إلى أنه بحث بالوضع السياسي والاقتصادي العام مع الحريري الذي أكّد خلال اللقاء ان الاولوية هي لاقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب وللاستقرار في لبنان وداعيًا لمواصلة الاستثمار في البلد.