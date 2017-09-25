التزام موظفي الإدارات في صيدا بالاضراب

نفّذ موظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم إضراباً عاما شمل كافة الوحدات الإدارية تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجا على محاولة ضرب حقهم في قبض رواتبهم وفق القانون الساري المفعول. واعتبروا في بيان “أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني”.

وأكد الموظفون “بأنهم سيواصلون تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنه لا تراجع عن التحرك بكل الوسائل والأساليب التي يتيحها الدستور إلى حين الاعتراف بتلك الحقوق وقبض الرواتب وفق الجداول التي أقرها القانون.”