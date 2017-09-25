جعجع: صوّتوا لـ”القوات” في الانتخابات إن أردتم نوعية وزراء كوزرائنا

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من منتسبات المتن الشمالي، في حضور منسق المتن الشمالي في القوات جان أبي حيدر ورئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في الحزب المحامية مايا زغريني. وكانت مناسبة دعا خلالها جعجع النساء إلى الانخراط أكثر فأكثر في العمل السياسي إلى جانب اهتماماتهن بعائلاتهن وواجباتهن المنزلية ووظائفهن، متوجهاً الى المرأة بالقول: “إن بيتَكِ الصغير المباشر يقتضي منكِ أن تكوني مهتمة أيضاً بشؤون منزلك الأكبر وهو الوطن الذي نعيش فيه، فإن لم يكن الوطن بخير لن يكون بيتكِ وعائلتك بخير”.

وحثَّ رئيس القوات النساء في لبنان ولاسيما القواتيات “الى البقاء متيقظات وساهرات على مجتمعهن، لأنكن بنات القضية المستمرة منذ آلاف السنين في هذا الشرق، وأنتن الى جانب الرجال تتحمّلن مسؤولية كبيرة وتاريخية للحفاظ على ديمومة واستمرار هذه المسيرة”.

وتطرق جعجع الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، واصفاً إياها بأنها “المدخل الى التغيير، ومفتاح هذا التغيير موجود في يد المواطنين، فهؤلاء المواطنون يشتكون ليلاً ونهاراً من الأوضاع السيئة للبلد بدءاً من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي مروراً بغياب فرص العمل والانقطاع المستمر للماء والكهرباء وليس انتهاءً بوضع البنى التحتية المتدهور، ويلومون الحكومة عن كلّ ذلك، تلك الحكومة التي عيّنها مجلس النواب المنتخب من هؤلاء المواطنين أنفسهم، فكما تصوّتون تكون النتيجة”.

ولفت جعجع الى ان “الكُلّ يُجمع اليوم على نزاهة ونظافة كف وزراء القوات، فإن كنتم ترغبون بهذه النوعية من الوزراء في الحكومات المقبلة، عليكم بكل بساطة أن تُصوتوا للقوات في الانتخابات النيابية، “النق” وحده غير كافٍ لتغيير السياسات العامة ووقف الفساد والهدر في الدولة، بينما القوات أثبتت بالقليل الذي تملكه أنه يُمكنها أن تقوم بذلك، وإن منحتموها الكثير سوف تُعطي أكثر، لأن السياسة في الوقت الراهن تحتاج الى كتل نيابية كبيرة ووازنة قادرة على فرض التغيير المنشود”.

وأشار جعجع الى ان “التحالفات الانتخابية ما زالت غير واضحة حتى الساعة ولاسيما في المتن، ولكن ما هو واضح أن مرشحنا عن المقعد الماروني في المتن سيكون رفيقنا إدي أبي اللمع، لذلك أدعوكن منذ الآن الى بذل الجهود لدعم اللائحة التي سوف نكون مشاركين فيها”.