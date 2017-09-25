“لقاء سيدة الجبل”: لقاء باسيل والمعلم ينسف تحييد لبنان

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي، وأصدر البيان التالي:

“أولا- تلقى اللقاء بارتياح مع جميع اللبنانيين قرار المجلس الدستوري إبطال مفعول قانون الضرائب لتمويل السلسلة، والذي أعطى الأمل باستمرار المؤسسات في لحظة انعدام وزن الدولة. لقد أتى هذا القرار لإضاءة شمعة في ظلمة الأوضاع العامة.

يتقدم اللقاء من أعضاء المجلس والنواب العشرة مقدمي الطعن بالتهنئة والتحية، ويرجو أن تكون خطوتهم أمثولة لتحفيز الجميع في الاتجاه الصحيح.

وفي هذا السياق يطلب اللقاء من أركان السلطة، رئيسا ورئيسي مجلس النواب والوزراء، إيجاد الحلول اللازمة لتمويل السلسلة من دون الدفع بالوضع المالي إلى مزيد من التدهور والمس بالأمن الاجتماعي العام.

ثانيا- يأسف اللقاء لإصرار رئيس جمهورية لبنان على الدفاع عن سلاح غير شرعي أمام العالم، وهو موقف يتناقض مع الدستور الذي أقسم عليه ومع قرارات الشرعية الدولية. هذا الإصرار أدخله في عزلة دولية كما ظهر من خلال لقاءاته في الخارج. ويعتبر أن دفاعه عن سلاح ايران في لبنان من موقعه الرسمي يعرض اللبنانيين في مصالحهم في كل أنحاء العالم ويوتر علاقاتهم مع العالم العربي.

كما يدين اللقاء إلصاق صورة لبنان بصورة نظام قاتل، والمتمثل بلقاء جبران باسيل مع وليد المعلم. ويطلب من رئيس الحكومة والسادة الوزراء موقفا صارما وصريحا تجاه اللقاء.

إن هذه الصورة للوزيرين تنسف موضوع تحييد لبنان، لا بل تضع لبنان في صلب المحور السوري-الايراني.

ثالثا- يستنكر اللقاء موقف النائب حسن فضل الله الذي رفض اعتبار أول ايلول يوما وطنيا لمناسبة ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير.

ان الآراء التي قدمها النائب فضل الله مرفوضة. ويطالب اللقاء كل القوى السياسية، وعلى رأسها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وغيرهما، باتخاذ مواقف صريحة من اعتراض النائب الموقر.

إن إعلان دولة لبنان الكبير بفضل البطريرك الياس الحويك يشكل حدثا تأسيسيا، ورفض الاعتراف به يصل الى حدود نسف الشراكة الوطنية. وبين الحرية والعيش المشترك نختار الحرية، على ما قال البطريرك صفير.

وفي هذا السياق سيدعو اللقاء إلى مؤتمر صحافي يعقده الإثنين المقبل 2 تشرين الأول المقبل، من أجل الدفاع عن المطالبة بجعل أول أيلول يوما وطنيا بامتياز – سواء كان يوم عطلة أم لا – على أبواب الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير”.