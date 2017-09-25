إضراب في الإدارات العامة والمدارس الرسمية في عكار

التزمت محافظة عكار بالإضراب في معظم الادارات العامة، بناء لدعوة الاتحاد العمالي العام وموظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية الى الإضراب العام والشامل مطالبة السلطة بصرف الراواتب الجديدة كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب.

وفتحت معظم الإدارات في سرايا حلبا مركز المحافظة، والموظفون موجودون في مراكزهم لكن من دون أن يعملوا. كما التزم بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه والضمان وأوجيرو والمالية، الى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.