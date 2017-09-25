التزام موظفي الصحة بشكل نسبي بالاضراب

التزم موظفو وزارة الصحة العامة بشكل نسبي بقرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تنفيذ إضراب عام وداوم الموظفون في مكاتبهم وأرجأوا تسيير المعاملات الإدارية التي تحتمل ذلك، الا ان الموظفين وبناء على اتفاق سابق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني بهدف الحفاظ على المهمة الإنسانية لوزارة الصحة، تابعوا العمل في الأقسام والدوائر المتعلقة بالاستشفاء للمرضى والدواء وتقديم معاملاتها والحصول عليها وتم تسيير كل ما يمت بصلة أو يؤثر على صحة المواطن من معاملات صحية طارئة ومستعجلة.

كما أن مستودع الادوية في الكرنتينا تابع استقبال المواطنين لتزويد من يحتاج بادوية الامراض المزمنة والمستعصية.