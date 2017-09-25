رجل يتبول بالقرب من البيت الأبيض… والخدمة السريّة تعتقله لسبب آخر

اعتقلت الشرطة الأميركية الأحد، رجلا بالقرب من البيت الأبيض، بعدما عثرت في سيارته على عدة بنادق ومسدسات و3 سكاكين، واعترف بأنه كان يعتزم الوصول إلى مقر الرئاسة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية نقلا عن مسؤولي الشرطة، أن موظفي الخدمة السرية الخاصة بالمقر الرئاسي الأميركي، لاحظوا رجلا في الصباح عند تقاطع شارع 17 وجادة بنسلفانيا، كان يقوم بالتبول على مرأى من المارة، وعند استجوابه، قال المشتبه فيه إنه يعتزم التوجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع مدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، لاستشارتهما حول “شيكات الرواتب المفقودة وكيفية الحصول على رقاقة من رأسه”.

ووصل هذا الرجل إلى مقربة من البيت الأبيض، بواسطة سيارة نيسان من إنتاج عام 2009 مع لوحات ترخيص صادرة عن ولاية تينيسي.

وبعد موافقته على تفتيش سيارته، عثر رجال الشرطة بداخلها على تسع قطع من الأسلحة النارية، بينها مسدسات وبنادق هجومية، بالإضافة إلى سكاكين وكاتم صوت وذخائر.

واقتيد المشتبه به إلى عيادة طبية لإجراء فحص نفسي، ثم نقل إلى مركز للشرطة. ووجهت له تهمة انتهاك قواعد تخزين الأسلحة ونقلها.