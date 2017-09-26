إصابة 3 اشخاص بكسور ورضوض في حادث سير على طريق كفرجوز

أصيب 3 أشخاص بكسور ورضوض نتيجة حادث سير مروع وقع عند نزلة آبار فخر الدين – كفرجوز ، بين “رابيد” من نوع “رينو” حمراء دون لوحات يقوده اللبناني (علي. م) مواليد 1960، والى جانبه زوجته (عليا. م) مواليد ، 963 وسيارة “مرسيدس” فضية تقودها اللبنانية (كلورينا. ج) مواليد 1988 تحمل اللوحة رقم 141587/ن.

وقد أدى الحادث إلى إصابة الجميع بكسور ورضوض. وتم نقلهم بواسطة إسعاف الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيات المنطقة. وتولى مخفر درك النبطية التحقيق بالحادث.