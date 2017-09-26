بالفيديو: السياحة الدينية من الجو… مزار سيدة النورية في أجمل اللقطات

يعمل الأب ايلي قرقماز على نشر السياحية الدينية وإنما بطريقة تختلف تماماً عما عهدناه في السابق، وهو يستعمل كاميراته ويجول محلقاً في الجو، ليعود باجمل اللقطات.

يقول الأب قرقماز إن “الهدف من هذه الخطوة هو الترويج للسياحة الدينية في لبنان حيث تتوزع مراكز دينية واديرة تاريخية”.

الاب قرقماز صوّر المراكز الدينية من الجو في محاولة منه لاعطاء صورة جديدة ومتطورة تساعد على تشجيع اللبنانيين عموماً الى التعرف على بلدهم اكثر كما والجالية اللبنانية في الخارج على زيارة ارضهم الام وجذب السياح الاجانب وتشجيعهم على زيارة لبنان والاستمتاع بالسياحة الدينية التاريخية.

وقام قرقماز بتصوير الصرح البطريركي في بكركي، مزار ام المراحم مزيارة، دير ما انطونيوس- قزحيا، دير مار سمعان – ايطو، كاتدرائية مار يوحنا – جبيل، دير كفيفان، دير يسوع الملك، مزار سيدة حريصا، سيدة زحلة والبقاع وسيدة المنطرة مغدوشة .