عون من فرنسا: عبء النزوح بات ينذر بالخطر… الى متى؟

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن مرحلة بناء الدولة بدأت بعدما كانت المؤسسات منهارة حيث لا احترام للدستور والقوانين.

وقال أمام الجالية اللبنانية قي باريس: “طالما ناديتكم يا شعب لينان العظيم، اليوم عدنا الى فرنسا بعد 26 سنة من الجهاد والتعب لكن اوصلنا البلاد الى السلام والحمد لله لبنان ينعم بالاستقرار والامن”، مضيفاً أن “هذا الامر لم يكن سهلا لكننا وصلنا الى هذه النتيجة ولبنان الذي كان مطوّقاً بالحديد والنار لم يخسر استقراره وكان اللبنانيون حكماء وعقلاء”.

وتابع: “لبنان كان مهدّماً واليوم نريد أن نريد إعماره من جديد، ونبذل جهداً كبيراً لإعادة تأسيسه لكننا عملنا الاهم وهو الأمن والاستقرار وخضنا معركة ساحقة ضد داعش”.

وتطرق عون إلى مسألة النزوح السوري إلى لبنان قائلاً: “لبنان يعاني مشكلة النزوح الكثيف ونعمل على حلها مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي والحمل أصبح ثقيلا والعبء صعب اقتصاديا وأمنيا ونحن لا نزال نحارب الخلايا النائمة أمنياً ونحن واعون جدا لهذا الموضوع وأجهزتنا الأمنية تعمل بشكل ممتاز في هذا الإطار”.

وأضاف: “في لبنان 500 الف نازح فلسطيني اضيف اليهم مليون و750 الف نازح سوري وعبء النزوح بات ينذر بالخطر”.

وسأل: “هي معجزة اننا لا نزال نستطيع تحمل هذا النزوح لكن الى متى”؟

وناشد عون الجالية اللبنانية طالباً منهم العمل اينما كانوا لإزاحة هذا العبء عن لبنان مضيفاً أنه،” وقد جئنا الى فرنسا وطرحنا هذه المواضيع ولاقينا تفهماً والآن يجب ان نجمع جهدنا مع الاصدقاء لنتخلص من هذه المشكلة التي أصابتنا بعد الحرب السورية”.

وختم عون متوجهاً الى الجالية: “نتمنى رؤيتكم في لبنان الآمن الذي يحبّكم وأطلب منكم أن تكونوا اوفياء للوطن الذي استقبلكم لكن لا تنسوا وطنكم الأم لبنان وكونوا على مستوى الرسالة اللبنانية في أي مجتمع تنخرطون فيه”.