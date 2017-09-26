ليبرمان: إن فكر “حزب الله” في استفزازنا فلن نبقي في الحرب المقبلة حجراً على حجر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الوضع الأمني القائم المحيط بإسرائيل يتطلب توجيه تحذير إلى الدول المجاورة لها من مغبة تحديها. وقال ليبرمان: “أوجه نصائحي لأعداء إسرائيل في الجبهة الشمالية بألا يحاولوا تجريبنا أو إصدار تهديداتهم ضدنا، لأننا نأخذ جميع التهديدات بجدية”، مشيراً إلى أن الوصول مع حزب الله في المعركة المقبلة إلى مرحلة الحسم هو هدف قابل للتطبيق والتحقق، لأنه ليس منطقياً أن تذهب إسرائيل إلى تلك الحرب من دون أن تضع بعين الاعتبار أنها تنوي الحسم الحقيقي والنهائي مع الحزب.

وأشار “في لبنان كذلك خضنا حرب لبنان الأولى العام 1982، وحرب لبنان الثانية العام 2006، وفي حال تواصل الوضع على النحو التالي فإننا سنذهب لحرب لبنان الثالثة والرابعة”.

وزعم أن إسرائيل لا تبحث عن مواجهات عسكرية مع حزب الله في الشمال أو حركة حماس في الجنوب، “فالحرب أثمانها باهظة، بشرية، اقتصادية، وسياسية، ونعلن على الملأ أنه لا توجد لدينا خطط للمبادرة في هجمات مسلحة ضد أحد، لكن إن فكر أي تنظيم بتحدينا أو استفزازنا فلن نبقي في الحرب المقبلة حجرا على حجر”.