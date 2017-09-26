“القوات” و”المستقبل” لن يؤمّنا أي غطاء للقاء مع السوريين.. جبور: التنسيق مع دمشق سيؤدي الى اشتباك سياسي

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور الثوابت المبدئية لـ “القوات” حول العلاقة مع سوريا التي هي من طبيعة استراتيجية، معتبراً أن الذهاب نحو التنسيق مع دمشق سيهدّد الحكومة التي كانت قد قامت على مرتكز أساسي وهو تحييد الملفات الخلافية من أجل تعزيز الإستقرار وتمكين الناس من مقاربة أولوياتهم الحياتية والأساسية.

وأضاف جبور: “في حال الطرف الآخر لم يتّعظ بأن محاولته وأصر نحو الذهاب الى التنسيق مع سوريا، فإن الوضع قد يأخذ الحكومة الى الشلل في المرحلة الأولى، والتعطيل في مرحلة ثانية، وصولاً الى الإستقالة في مرحلة ثالثة وأخيرة.”

وتابع: “إذا اعتقد أحدهم أن هذا الموضوع يمكن أن يمرّ بالتزاكي أو بالقطعة، فقد تبيّن له من خلال موقف “القوات” وتيار “المستقبل”، أن هذا الأمر غير ممكن لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي قد يؤدي الى اشتباك سياسي قد يتطور وينعكس على جلسات مجلس الوزراء وكل وضعيات البلد بما يذكّر بالإنقسام الذي كان قائماً في مراحل سياسية سابقة، لا سيما مرحلة 8 و14 آذار.

وشدّد جبور على ضرورة إعادة النظر بكل هذه المحاولات التي بدأت منذ فترة حتى اليوم، محذّراً من دخول البلد بمرحلة سياسية جديدة قد تهدّد الإستقرار الحاصل وتكون مفتوحة على كل الإحتمالات ربطاً بأن الطرف الآخر لا يعرف ما الذي يريده بوضوح.

وسأل جبور: “هل هذا الطرف يعيد تموضعه السياسي انطلاقاً من التطورات الإقليمية المستجدّة او انطلاقاً من معلومات لديه بأن مرحلة جديدة ستبدأ في سوريا؟”.

وقال: “علينا أن نراقب، لنعرف ما إذا كان هذا الطرف سيتراجع عن محاولاته او إنه سيواصل مساعيه، واضاف: إذا واصل مساعيه فإننا سنتجه نحو اشتباك سياسي نعلم متى يبدأ ولا نعلم متى ينتهي.”

ورداً على سؤال، أجاب جبور: “إذا أصرّ هذا الطرف على تحويل “التنسيق مع سوريا” الى عنوان للإشتباك السياسي من أجل فرضه، فإن “القوات” و”المستقبل” مصران على رفض أي غطاء رسمي لأي لقاء مع مسؤولين سوريين، مشدداً على أن مثل هذا الواقع سينعكس جموداً على أداء المؤسسات وبالتالي تعطيل مسار الدولة (الذي بدأ مع التسوية الرئاسية) وصولاً الى الإستقالة والذهاب في المواجهة حتى النهاية.”

وإذ أوضح أن استقالة الحكومة هي آخر خيار يمكن اللجوء إليه، أشار جبور الى وجود خيارات أخرى، ولكن نكون قد دخلنا في اشتباك سياسي لا يمكن توقّع نتائجه.