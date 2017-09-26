مكافحة المخدرات في الجنوب أوقفت مروج مخدرات فلسطيني في صيدا

أوقف المكتب الإقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب ، بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي القاضي رهيف رمضان الفلسطيني هيثم م. الملقب ب “الزرغلي”، وهو من مواليد العام 1993 والذي ظهر في فيديو مصور مع آخرين تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بترويج وبيع مادة الهيرويين في احد احياء صيدا القديمة.

وتم توقيف المذكور في عملية امنية نفذتها دورية من المكافحة بإمرة رئيس المكتب في محيط منطقة باب السراي في المدينة القديمة. واودع الموقوف القضاء المختص.