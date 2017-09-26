بالفيديو: ومن الصداقة ما يغيّر مجرى الأعاصير… “على الهواء”!

بعد تداول فيديو لمذيعة مصرية تقدم برنامجا عن الطاقة وعلومها تحولت مواقع التواصل المصرية لموجة من السخرية والتعليقات الكوميدية، وتحدثت بثقة عن قدراتها على تحويل مسار إعصار فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية ناحية المكسيك لتنقذ صديقتها.

وقالت المذيعة لبنى أحمد مقدمة برنامج “كارما” على إحدى الفضائيات المصرية، إنها تلقت اتصالاً من سيدة عربية تسكن في فلوريدا إبان الإعصار الذي وقع في الأسبوع الأول من شهر أيلول الحالي، وكانت تلك السيدة مصابة بالذعر حيث اقترب الإعصار حسب المخطط المناخي من المنطقة التي تسكن فيها، مضيفةً أن الإعصار تم توجيهه ناحية المكسيك بفضل تدخلها لتخفيف قوته وطاقته ونجت صديقتها التي خرجت في فيديو مماثل لتؤكد كلام المذيعة.

وذكرت المذيعة أنها وبمساعدة من أحد العاملين معها في مجال الطاقة يدعى أحمد شعبان، استطاعا تغيير مسار الإعصار وتخفيض طاقته وتوجيهه إلى خليج المكسيك حيث لا يوجد بشر هناك.

الفيديو تسبب بسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وكانت التعليقات طريفة وكوميدية، حيث أكد المغردون أن المذيعة ظهرت كثيرا على شاشات فضائيات مصرية متعددة كمقدمة برنامج استشارية في علوم الطاقة.