جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء… مصير السلسلة يتأرجح بالمواقف المتناقضة

تبحث جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وحضور الوزراء في مصير سلسلة الرتب والرواتب. وقبيل الجلسة كانت مواقف متناقضة للوزراء ففي حين هناك من أكد إقرار السلسلة هناك من يقول إن ليس هناك من شيء مضمون.

وقد أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أننا “نريد الاتفاق على سلة ضرائب تعادل قيمة السلسلة”. وأضاف: “لا خوف على العام الدراسي، الخوف على الدولة اللبنانية خصوصا من باب وزارة الخارجية، الخطر على الاقتصاد نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة”.

وقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان: “ننتظر ما سيقدمه وزير المال خلال الجلسة”. بدوره، شدد وزير العدل سليم جريصاتي على أنه “وجب أن يكون الحل متكاملا، والقرار النهائي الرسمي اليوم”.

وقال وزير المهجرين طلال ارسلان: “السلسلة والموازنة وقطع الحساب والضرائب اذا لم نتوصل الى حل لهذه النقاط الاربع لا اعرف الى اين ستصل مالية الدولة”. ولفت وزير الاعلام ملحم الرياشي إلى أنه “ليس متأكدا من الاتفاق على قطع الحساب او ما اذا ستعطى السلسلة”.

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “هناك مبالغة في الكلام عن الخطر الذي يهدد الحكومة”. وقال وزير الدولة لمكافحة شؤون الفساد نقولا تويني: “سيكون هناك حل اليوم والسلسلة ستعطى”.

وقال وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “الوزير علي حسن خليل قام بتعديل المادتين 11 و17، والاستقرار النقدي هو المسألة الاساسية بالنسبة الينا”. وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى أن “السلسلة حق لا يمكن الا ان يدفع، ولكن الامر يحتاج الى نقاش لتأمين التمويل”. وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن “الحل موجود ولكن يجب وضعه في اطار قانوني”. بدوره، شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أنه “لا خوف على استقرار الحكومة”.

أما وزير المال علي حسن خليل فأعلن أنه انجز التعديلات على المادتين 11 و17، وأن حلّا سيقترحه في الحكومة آملاً الأخذ به.