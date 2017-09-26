توقيف عصابة سرقة من مراكز البلديات في قرى ضمن محافظتي جبل لبنان والشمال

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت خلال شهري آب وأيلول من العام الحالي، عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت عدداً من مراكز البلديات في قرى ضمن محافظتي جبل لبنان والشمال، ومنها: المنصف، فتقا، مار شعيا، الكواشرة، كفرعبيدا، درعون، كفرحبو.

ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أعضاء العصابة، وتوقيفهما بتاريخ 23/9/2017، في محلتي الحارة البرانية – طرابلس والكورة، وهما كل من:

– م. ب. (مواليد عام 1963، لبناني)

– س. ف. (مواليد عام 1972، لبناني)

وبالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة الأموال من داخل مباني البلديات المذكورة، وبتفتيش منزليهما، ضبط مبلغ /4.000/ دولار أميركي، إضافةً إلى سيارة مرسيدس بقيمة /10.000/ دولار أميركي، اعترف الموقوف الثاني بشرائها بواسطة الأموال المسروقة ، كما ضُبطَ بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وتبيّن أنهما من أصحاب السوابق في جرائم السرقة. وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته”.