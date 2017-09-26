تدابير سير لصيانة جسر الفيدار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان احدى الشركات ستقوم بصيانة المسلك الغربي لجسر الفيدار الذي يربط مدينة جبيل بجونية، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من تاريخ 28/9/2017 ولغاية الساعة 10.00 من تاريخ 30/9/2017.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير على مسرب واحد من الجسر المذكور، والابقاء على مسربين آخرين سالكين للسيارات المتجهة نحو بيروت.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.