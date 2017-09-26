حراك المتعاقدين طالب بالتثبيت والسلسلة والغاء المباراة المفتوحة

نفذ حراك المتعاقدين اعتصاما الثلثاء امام وزارة التربية، اكد خلاله المعتصمون على “المطالب المرفوعة وفي مقدمها اقرار اقتراح القانون رقم 48 والمتعلق بتثبيت المتعاقدين واحتساب ساعات الاضراب والعطل في الاجر اسوة بباقي المواطنين، ورفعوا اليافطات المطالبة في حق الاستاذ المتعاقد بسلسلة رتب والغاء المباراة المفتوحة”.

واشار رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور في كلمته الى ان المتعاقدين يدفعون ثمن هذا الاضراب ولديهم جملة مطالب يريدون ادخالها في بنود الاضراب الذي يدفع ثمنه المتعاقد وهي:

-اعادة تفعيل والاسراع في تثبيت المتعاقدين من خلال ادراج اقتراح القانون الموجود في المجلس النيابي.

– حق المتعاقد باحتساب ايام العطل والاضرابات وغيرها فلماذا يحق للذين هم في الملاك ما لا يحق لنا.

– حق المتعاقد بسلسلة رتب وبرفع اجر الساعة 45%.

– المتعاقد كان ولا يزال مناضلا ويشهد له الجميع بأنه دافع عن حقوق المتعاقدين والمثبتين وكل المواطنين.

– ضرورة وضع حل شامل لقضينا بعد ان تواصلنا مع لجنة التربية النيابية مطالبين بادراج اقتراح القانون 48 الذي اجل في 26/4 الى لجنة التربية، كما نطالب رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بيري ورئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري اخذ هذا المطلب بالاعتبار بوضع هذا الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي هو مسجل في مجلس النواب واحيل الى اللجان.

وطالبت امينة سر لجنة المتعاقد الثانوي زينة خضر وزير التربية مروان حماده بكتاب يرفع للثانويات يقضي باحتساب ساعات العمل في ايام الاضراب. كما طالبت الرؤساء الثلاثة البت بأقتراحات القوانين الخاصة بالمتعاقدين ولا سيما المتعاقدين الثانونيين القدامى نظرا للحاجة اليهم.