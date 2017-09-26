بالفيديو والصور: السوريون خارج مزيارة

بعد الجريمة التي هزت بلدة مزيارة في قضاء زغرتا والتي قتلت فيها الشابة ريا الشدياق بعد اغتصابها بوحشية وتكبيلها وخنقها بكيس، على يد ناطور منزلها وهو سوري الجنسية، قرر اهالي البلدة أثناء مراسم تشييع الشدياق، طرد السوريين من مزيارة، واعطوهم مهلة زمنية تنتهي عصر اليوم الثلثاء عند الساعة الخامسة، كي يكونوا قد خرجوا جميعاً.

ومنذ ساعات الليل وتحت جنح الظلام، بدأت الشاحنات المحملة باثاث المنازل التي تعود للنازحين والعاملين السوريين بالخروج من مزيارة الى مناطق أخرى، وتستمر عملية الخروج حتى الساعة، وعلم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن القسم الأكبر من السوريين المغادرين توجهوا الى منطقة الضنية.