من الضروري تنظيم عودة النازحين الى سوريا… عون من بلدية باريس: ربحنا معركة حاسمة ضد “داعش”

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان “باريس وبيروت مدينتان قادرتان على الصمود ومنفتحتان على العالم، فقد تمكنتا من استيعاب مزيج من الحضارات، وتحولتا نسيج ثروات تشع لأبعد حدود”.

وقال عون من بلدية باريس: “تخوض بيروت وباريس اليوم معركة واحدة، معركة حماية قيم السلام والحرية والديمقراطية التي نؤمن بها”، لافتاً الى “اننا ربحنا معركة حاسمة ضد داعش في لبنان، وبإسم جنودنا الشهداء نهدي هذا الانتصار إلى جميع ضحايا الهجمات الإرهابية، إلى كل قطرة دم أريقت في العالم”.

وتابع عون: “تشاركنا مع النازحين ولمدة 6 سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا”.

وأكد انه “من واجب الأمم مساعدة النازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من مساعدتهم على العيش بمخيمات غير إنسانية فيتركونها ليذهبوا إلى أوروبا بطرق غير قانونية”.

واشار الى “ان لبنان يواجه حاليا أزمة اقتصادية كبرى، هي بمثابة عملية انتحارية لكل المجتمعات التي تؤمن بالتعددية وبالديمقراطية، والمحافظة على استقرار لبنان ضرورة للتصدي للتحدي الذي يطرحه القرن الواحد والعشرين، تحدي “العيش المشترك”.

وتابع: “لبنان تمكن من المحافظة على “العيش المشترك” رغم الاضطرابات في المنطقة وذلك ليناهض الفكر الأصولي وديكتاتورية الإرهاب، إن دعم لبنان في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية هو أساس لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط وفي العالم”.

وأضاف عون: “غنى لبنان الأساسي يكمن في موارده البشرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وهي موارد ندين لها باستمرارية رسالة لبنان ونشرها، ويكمن غنى لبنان في رجاله المقيمين في وطنهم والذين يحق لهم أن يعيشوا في بيئة سياسية سليمة وبيئة طبيعية نظيفة”، لافتاً الى “اننا واجهنا الإرهاب بطريقة استباقية ورادعة ودفاعية، ويبقى تزويد الكهرباء وإمدادات المياه وتحسين الطرق من الأولويات”.