وزارة الصحة تسعى لتسجيل رقم قياسي لأكبر شارة للتوعية ضد سرطان الثدي في العالم

تقوم وزارة الصحة العامة اللبنانية وبرعاية اللبنانية الأولى ناديا عون بالتحضير لاطلاق الحملة الوطنية السنوية للتوعية ضد سرطان الثدي 2017 .

وسيتخلل حفل الاطلاق المقرر عقده الاحد 8 تشرين الأول 2017 من مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت مبارة ودية في كرة القدم وتشكيل أول وأكبر شارة توعية من نوعها في العالم مكونة من 8000 كرة قدم زهرية اللون تحمل شارة الحملة واسمها. حيث تسعى وزارة الصحة العامة رسمياً لتسجيل هذه الشارة في الاكايمية العالمية للأرقام القياسية “World Record Academy” كمحاولة هي الأولى من نوعها بالعالم.

مع العلم ان حفل الاطلاق سيتم بتمويل من مصرف لبنان، شركة طيران الشرق الاوسط، و منظمة الصحة العالمية، وكل من شركة تامر القابضة، Wings of Lebanon, Hicon وTechnomania. كما تشارك كل من جمعية Red in circle، Right to Play، شركةMultiFrames المختصة بالخدمات الالكترونية وشركة Ipex للطباعة بتنظيم الحفل.

وتقوم كل من شركة مياه الريم، Mr. Juicy، Poppins ، English Cake ، نقابة مستوردي الخضار والفاكهة في لبنان وBluemz بتقديم وجبات خفيفة لجميع طلاب المدارس والكشاف التي سيتم دعوتهم لحضور هذا الحفل، وتساهم شركة Sanita في تقديم اللوازم الخاصة للحفاظ على نظافة المدينة الرياضية.

كما سيتم إطلاق حملة توعية على جميع وسائل الاعلام والاعلان في اليوم التالي لحفل الاطلاق بالتعاون مع شركة روش لتشجيع السيدات لإجراء الصورة الشعاعيةMammography في حوالي130 مستشفى حكوميأ وخاصاً ومركزاً طبياً موزعين على جميع المناطق اللبنانية بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلى مدى 4 أشهر.

تجدر الاشارة إلى ان الاكاديمية العالمية للأرقام القياسية “World Record Academy” تضم اوسع تشكيلة من السجلات العالمية الاصلية من جميع انحاء العالم، ويتم التحقيق في كل سجل عالمي جديد بعناية من قبل اختصاصيين وحسب المقاييس القانونية والعالمية المعتمدة، وسيتم ذلك خلال حفل الاطلاق من قبل محامي وطوبغرافي معتمديين.