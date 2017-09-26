برّي: ما يحصل هو تجاوز وبداية “قتل الطائف”

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنما منذ سنوات.

وفي دردشة مع الاعلاميين، تطرق بري الى قرار المجلس الدستوري، مشيرا الى ان تفسير الدستور يعود فقط لمجلس النواب، قائلا ” القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق وهذه المرة كان على حق وليس على حق”.

ورأى رئيس مجلس النواب أن ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية لقتله.