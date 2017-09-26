بالصور: أول ظهور علني للأمير هاري مع صديقته

حضر الأمير هاري وصديقته ميغان ماركل، الاثنين، مباراة تنس لمقعدين، ضمن فعاليات دورة ألعاب “إنفكتوس” في تورونتو بكندا، في أول ظهور علني رسمي لهما، وقد أمسك كل منهما بيد الآخر.

وتتواعد ماركل، وهي ممثلة أميركية تمثل في المسلسل الدرامي التلفزيوني “سوتس”، مع الأمير هاري منذ أكثر من عام. وظهر الاثنان في حفل الافتتاح لألعاب “إنفكتوس” خلال مطلع الأسبوع، لكنهما جلسا بعيدين عن بعضهما، ولم تلتقط لهما صور معا.

وألعاب “إنفكتوس” هي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري في 2014.