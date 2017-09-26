بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قائد القوات الجوية – الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية.

وجاء في المرسوم الرئاسي: “إقالة الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وتسريحه من الخدمة العسكرية”.

وبحسب مصدر لـ “سبوتنيك” فإن بونداريوف، الذي تم ترشيحه لمنصب سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي من مقاطعة كيروف، سينتخب رئيسا للجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن خلال اجتماع المجلس يوم 27 أيلول.