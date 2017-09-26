بوتين هنأ ميركل

أعلن الكرملين في بيان الثلثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا، على فوز التكتل المحافظ بزعامتها في الانتخابات البرلمانية.

وجاء في بيان الكرملين أن الزعيمين شددا على استعدادهما للاستمرار في التعاون “المفيد للطرفين” بين روسيا وألمانيا.

وفاز المحافظون الألمان بالانتخابات التشريعية الأحد، إلا أن الدخول التاريخي لليمين القومي والشعبوي إلى مجلس النواب، عكر فرحة انتصار أنجيلا ميركل بولاية رابعة.

وسارع الليبراليون الألمان الشركاء المحتملون لميركل في الحكومة الألمانية المقبلة إلى التحذير الأحد، من أنهم سيعارضون مشروع ماكرون لموازنة منطقة اليورو.