فرعية اللجان تابعت درس الاقتراحات المتعلقة باللامركزية الادارية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، اكرم شهيب، كما حضر الوزيران السابقان خالد قباني، زياد بارود، وعطاالله غشام، سامي عطاالله، وتابعت درس الاقتراحات المتعلقة باللامركزية الادارية واستعمت لهذه الغاية الى رأي مجموعة من المختصين باللامركزية الادارية وبالقانون الاداري.

وبدأ النقاش بالمادة 28 التي تناولت انتخاب اعضاء مجلس الادارة في القضاء، وفي هذا المجال طرح في الجلسة اكثر من رأي، الاول يرى ضرورة اعتماد النسبي ولا سيما ان انتخاب الهيئة العامة يتقدم على النظام الاكثري وعرض الاسباب الموجبة لذلك، بينما الرأي الاخر ذهب باتجاه النظام الاكثري حيث ان النظام النسبي لن يأتي بفرق عمل داخل مجلس الادارة وهذا الامر قد يعيق اتخاذ القرارات.

وتناول النقاش حول هذه النقطة العديد من المسائل واستعراض للقوانين المقارنة ومدى انعكاس هذا الامر على قدرة مجلس الادارة على اتخاذ قرارات تنموية اساسية ولا سيما ان الامر يرتبط باشتراك المقيمين في القضاء من غير السكان الاصليين في مجلس القضاء وبالتالي عدم اغفال مسألة الانماء المتوازن والذي يشكل الهدف الاساسي للامركزية.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.