مدير عام منظمة الهجرة الدولية زار الحريري: لمباشرة التحضير الآن ليوم عودة السوريين إلى ديارهم

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر الثلثاء في “بيت الوسط”، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير وليام لاسي سوينغ ومدير مكتب المنظمة في لبنان فوزي الزيود.

وشكر سوينغ الحريري “على دعمه لعملنا في لبنان، لا سيما وأننا نعمل مع الدولة اللبنانية بشكل جيد منذ عام 2005. كما أردت أن أوجه له كلمة اعتراف وتقدير للمسؤولية الهائلة التي أظهرها لبنان تجاه السوريين الفارين من القتال الحاصل في بلدهم”.

وأضاف: “إن لبنان يتحمل مسؤولية هائلة، ويقوم بها بشكل جيد للغاية، حيث أنه دولة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، وهي تستضيف مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 500 ألف فلسطيني كانوا هنا لسنوات عديدة. وقد تحدثت مع الرئيس الحريري عن بعض الطرق العملية التي يمكن القيام بها، لا سيما وأننا يجب أن نباشر التحضير الآن لليوم الذي يعود فيه الكثير من هؤلاء السوريين إلى ديارهم. لدينا برامج عودة سورية خاصة سوف تكون بتصرف الحكومة حين تحين تلك اللحظة. وسنساعد بطرق أخرى قد تخفف من ثقل الحمل الذي يقع على لبنان”.

وختم قائلاً: “كذلك تحدثنا عن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الذي يهدف إلى زيادة الإحساس بالمسؤولية المشتركة لجميع البلدان، بحيث لا يتحمل الجيران الأربعة لسوريا المسؤولية فحسب، بل يتحملها الآخرون أيضاً، وأن يكون الآخرون مستعدين لإعادة توطين بعض السوريين الموجودين الآن في بلدهم”.

السفير المصري

والتقى الحريري السفير المصري نزيه النجاري الذي قال على الأثر: “بحثنا في الوضع الإقليمي بشكل مستفيض والتطورات الحاصلة في لبنان. فمصر تحرص على التنسيق الدائم مع الرئيس الحريري في كل ما يتعلق بالشأن الإقليمي والمحلي، ونحن نقدم الدعم لدولته في العديد من ملفات العلاقات الثنائية”.

نورا جنبلاط

وكان الحريري قد استقبل رئيسة مركز سرطان الأطفال في لبنان (CCCL) نورا جنبلاط على رأس وفد من المركز، وأوضحت جنبلاط أن الوفد قدّم للحريري دعوة لحضور الحفل الذي سيقام في الذكرى الخامسة عشر لتأسيس المركز، والذي سيقام في 6 تشرين الأول المقبل في حديقة سرسق.

وفد حاصبيا ومرجعيون

كما استقبل الحريري النائب أنور الخليل يرافقه وفد موسع من رؤساء بلديات وتعاونيات وفاعليات قضائي مرجعيون وحاصبيا والعرقوب، والذي شكر الحريري على قراره دعم مزارعي الزيتون في المنطقة.

وأكد الحريري أمام الوفد حرص الدولة على كل مواطن من المناطق اللبنانية المختلفة لكي لا يصيبه أذى، لا سيما في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد، مشدداً على التزام الحكومة دعم مزارعي الزيتون في قضائي حاصبيا ومرجعيون حتى إنهاء المحصول بأسرع وقت ممكن ومن دون أي شرط.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد للحريري هدية تذكارية عبارة عن جذع شجرة زيتون يبلغ عمرها 800 سنة.