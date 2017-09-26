أسرار الصحف ليوم الثلثاء 26 أيلول 2017

أسرار الآلهة – النهار

يسرّب البعض أن التفاوض مع الشركة لانتاج البطاقة البيومترية بدأ قبل عامين.

تبيّن أن ثمة تلاعباً حصل في صياغة قانون الضرائب أدّى إلى تسهيل الطعن به ولم ينتبه له أحد من النواب لدى إقراره.

لوحظ أن أكثر من فريق سياسي يطلب إعادة اجراء استطلاعات الآراء في ملف الانتخابات النيابية المقبلة نظراً للضبابية في الرؤى التي تظهرها النتائج.

التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم عدداً من المسؤولين الأميركيين في واشنطن بعيداً من الاعلام قبل سفره إلى نيويورك والتحاقه بالوفد اللبناني الرسمي الأسبوع الماضي.

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يقال – المستقبل

إنّ ديبلوماسياً غربياً معتمداً في لبنان قال في مجلس خاص إنه في حال نجاح استفتاء إقليم كردستان فإن أولويات المنطقة ستنقلب رأساً على عقب.

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أسرار الجمهورية

إستغربت أوساط سياسية كيف أن فريقاً طالب بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى ولما تحقّقت يُطالب الآن بإزالتها.

لاحظت أوساط سياسية كيف أن حزباً مؤثراً في قرارات الدولة ووزراءه في الحكومة ونوابه في البرلمان ولا يستطيع دعم ضبط جباية الرسوم في مناطقه؟

تتخوّف أوساط تربوية من التمييع والمماطلة في بحث ملف قانونه نافذ ومخصّصات الدفعة الأولى له موجودة ومهلة البحث فيه في مجلس الوزراء المطلوبة لا تُقدِّم ولا تؤخِّر وتقول» في ريحة مش نضيفة بالقصة».

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أسرار اللواء

غمز: يكتم مقربون من مسؤول رفيع غضبهم من تجاوزات تحصل في غير ملف متفاهم عليه.

همس : يصرّ مرجع كبير على اعتبار ان «قطبة مخفية» تقف وراء قرار رقابي يشغل البلد الآن!

لغز : لم يحدث خرق في علاقة مرجع سابق مع حزب بارز، على الرغم من مرور سنوات على الأزمة بين الجانبين.

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خلف الكواليس – الشرق

ابدت جهات سياسية خشيتها من ان يكون ما حصل خلال الايام الماضية بداية مؤشرات الى اشتباكات سياسية على مستوى الرئاسات الثلاث … خصوصا وقد تأكد ان رئيس الجمهورية رفض ترؤس جلسة مجلس الوزراء اول من امس بحجة السفر؟!

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توقع مصدر وزاري ان يصار الى توسيع دائرة الاتصالات مع النقابات والهيئات للاتفاق على تأجيل موعد تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب لفترة محدودة لا تزيد عن الشهر…

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جزمت قيادات سياسية وحزبية بأن اعتماد «البطاقة البيومترية» في الانتخابات النيابية المقبلة بات شبه مستحيل… وان «التسجيل المسبق» يشكل البديل عن هذه البطاقة….

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علم وخبر

أسباب مالية!

يبدو أن هناك أسباباً مالية ــ تجارية وراء دعم أحد نواب الكورة لرئيس بلدية كفريا ــ الكورة، الذي صدر بحقه قرار ظني وكُفّت يده عن ممارسة مهماته في رئاسة البلدية من قبل محافظ الشمال. ولهذه الأسباب امتدادات تتعلق بشركة الاسمنت العاملة في البلدة، والعمل على ترخيص مكب للنفايات وحرق إطارات السيارات في أفران شركة هولسيم الواقعة في البلدة، إضافة إلى أعمال تجارية أخرى.

تسريب رسالة رئاسية

انتشرت عبر تطبيق «واتساب» صورة عن الكتاب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى «صديقي الوفي العظيم» (كما ورد في بداية النصّ) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة تعيين السفير رامي عدوان على رأس البعثة اللبنانية لدى فرنسا. وقد ورد في النصّ أنّ عون اختار عدوان لما «خبِرته من إخلاص في خدمة لبنان وما رأيته من مقدرته في شتّى المناصب العالية التي تقلّدها». وقد طلب عون من ماكرون أن «تحوطوه بتأييدكم وتولوه رعايتكم»، كون الرئيس اللبناني يعتمد على «غيرته (عدوان) وعلى ما سيبذله من صادق الجهد ليكون أهلاً بعواطف فخامتكم». مضمون الرسالة ليس خاصاً بعدوان، وهي تُعتمد كـ«عُرفٍ» في جميع الرسائل التي يبعث بها رئيس الجمهورية إلى الدولة التي قبلت تعيين سفير لبناني لديها. وعادةً ما يكون مضمون هذه الرسائل سرياً، ويُقال إنّه حتّى السفير لا يطّلع عليه. لذلك، أشار تسريب صورةٍ عن الرسالة إلى استغراب الدبلوماسيين، واستياء دوائر القصر الجمهوري.

فارس سعيد وحيداً في «أمانته»

تقول مصادر مُطلعة إنّ تيار المستقبل توقّف عن دفع إيجار مكتب الأمانة العامة لقوى 14 آذار في الأشرفية. وبالتالي، بات النائب السابق فارس سعيد هو «المُعيل» الوحيد لهذا المكتب، إذ يتولى دفع الإيجار ورواتب الموظفين. ورغم أنّ سعيد أبلغ «الأخبار» في وقت سابق أنّه سيُغادر المكتب، إلا أنّه لا يزال يُداوم فيه. ويُنقل عن سعيد قوله: «ليس لديّ حلفاء».