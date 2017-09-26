إضراب شبه تام في محافظة عكار

لم يكن إلتزام موظفي الإدارات في محافظة عكار بالاضراب شاملا لا سيما في سرايا حلبا مركز المحافظة حيث فتحت مراكزها والعمل فيها شبه طبيعي. ففي المحكمة المدنية اقتصر العمل على جلسات الموقوفين فقط. أما طبابة قضاء عكار فاقتصر العمل فيها على ملفات الاستشفاء للمرضى لدخول المستشفى.

وتم إقفال مركز نفوس حلبا في السرايا حيث امتنع الموظفون كليا عن العمل، الى جانب بعض الدوائر التي فتحت أبوابها لكن من دون عمل، كذلك الأمر في “أوجيرو”، ووزارة العمل في حلبا وفي المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات الرسمية والجامعات باستثناء بعض المدارس الخاصة.

وكان العمل في مصلحة المياه في حلبا طبيعيا وفي بلدية حلبا شبه طبيعي.