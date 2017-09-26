إضراب عام في النبطية

شل الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الادارة العامة كافة المؤسسات الرسمية في النبطية وتوقف العمل في مختلف الادارات العامة والحكومية في السراي الحكومي في النبطية ومرجعيون وفي المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، حيث لم تنطلق الدراسة كما كان مقررا اليوم في المدارس الرسمية التي توقفت عن تسجيل الطلاب ورفضت استقبالهم، بناء لدعوة من رابطتي التعليم الاساسي والثانوي في الجنوب والنبطية.

كما التزمت بالاضراب نقابة العاملين في المدارس الخاصة ورابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، ونقابة العاملين في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية ،البلديات ، نقابة مستخدمي الضمان وعمال أوجيرو ومصالح الكهرباء والمياه والمصالح المستقلة كافة.

وطاول الاقفال المدارس الخاصة ايضا في المنطقة.