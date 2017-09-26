وباعت شركة “لوكارا”، الماسة “ليسيدي لا رونا” التي بلغ وزنها 1109 قيراط، مقابل 53 مليون دولار، أي نحو 48 ألف دولار للقيراط الواحد.

يشار إلى أن ثاني أكبر ماسة في العالم، التي تزن 813 قيراطا، بيعت مقابل 63 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع “بلومبيرغ”.

وكانت محاولات بيع “لاسيدي لا رونا” في مزاد أقامته دار سوذبي للمزادات في لندن العام الماضي، قد باءت بالفشل لأنها لم تحظ بمشتر قادر على دفع المبلغ المطلوب.

ويرجع السبب في عدم الإقبال على شراء الماسة الأكبر في العالم، إلى صعوبة تقطيعها بشكل مثالي إلى أحجار صغيرة، كما أن لونها ليس مثاليا.