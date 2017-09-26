أخبار متفرقةالثلاثاء 26 أيلول 2017 53 مليون دولار.. مقابل أكبر ماسة في العالم بعد نحو عام من بقائها دون مشترٍ، بيعت أكبر ماسة في العالم مقابل 53 مليون دولار، وهو ليس أعلى رقم يتم دفعه مقابل الحجر النفيس، في دليل على أن الحجم لا علاقة له بالقيمة. وباعت شركة “لوكارا”، الماسة “ليسيدي لا رونا” التي بلغ وزنها 1109 قيراط، مقابل 53 مليون دولار، أي نحو 48 ألف دولار للقيراط الواحد. يشار إلى أن ثاني أكبر ماسة في العالم، التي تزن 813 قيراطا، بيعت مقابل 63 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع “بلومبيرغ”. وكانت محاولات بيع “لاسيدي لا رونا” في مزاد أقامته دار سوذبي للمزادات في لندن العام الماضي، قد باءت بالفشل لأنها لم تحظ بمشتر قادر على دفع المبلغ المطلوب. ويرجع السبب في عدم الإقبال على شراء الماسة الأكبر في العالم، إلى صعوبة تقطيعها بشكل مثالي إلى أحجار صغيرة، كما أن لونها ليس مثاليا. كلمات مفتاحية: أكبر ماسة في العالمالمصدر: Sky News