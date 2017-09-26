موظفو الإدارات الرسمية في زحلة: لا تراجع ولا مساومة على الحق في السلسلة

اعتصم رؤساء دوائر وموظفي الادارات الرسمية في زحلة امام مبنى المحافظة التزاما بقرار الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، تزامناً مع الاعتصام المركزي في بيروت.

والقى رئيس المنطقة التربوية في زحلة يوسف بريدي كلمة اكد فيها ان “لا تراجع ولا مساومة على حقنا في السلسلة، الذي أقر في قانون في مجلس النواب وصدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي تم تكريس حقنا”.

وتابع :ان “كنا فعلا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، فعلى الحكومة ان تثبت هذا الشيء وان تحترم القانون، وبالتالي نحن نطالب بدفع الرواتب لجميع المستفيدين من هذا القانون الجديد”.

وختم “لقد سمعنا من أكثر من مصدر ان الاموال متوافرة، وما يؤكد ذلك، تصريح وزير المالية علي حسن خليل بأن الرواتب حضرت على أساس الجداول الجديدة، لذلك نحن نرفض بعد اليوم المساومة على حقوقنا”.

من جهته، امين سر محافظة البقاع قيصر الديراني، لفت الى ان “كرامة الطبقة الوسطى، اي طبقة الموظفين والعاملين هي فوق كرامة المصارف واصحاب المصارف وحيتان المال. وعلى الحكومة ان تدفع الرواتب ولن يكون هناك تراجع والتصعيد مستمر. فبعض الموظفين استدانوا على الراتب، نظرا للحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها الموظف”.